بالفيديو.. موقد حاتم الطائي بحائل.. أقامه الأجداد لدعوة الضيف عن بُعد

يعتز أهل حائل بجدهم حاتم الطائي، رمز الكرم على مدى التاريخ العربي؛ حيث كان الأجداد القدماء يوقدون النار ليستدل الضيوف إلى خيامهم من أجل إيوائهم وإطعامهم، وهو ما ظلّ حتى الآن في «موقد خاتم الطائي» الذي تشتهر به المنطقة.

وذكرت قناة SBC في تقرير لها أن موقد حاتم الطائي هو مَعْلَمٌ ضخم مُقامٌ على سفح جبلي يطلّ على مدينة حائل القديمة والحديثة ومعالمها الشهيرة.

وقال أحد مواطني حائل، إن الموقد أقامه الأجداد وهو عبارة عن شعلة ضخمة تدعو الضيف عن بُعد.

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