السعودية اليوم /وزارة الصحة تحدد بداية ونهاية فترة العزل أو الحجر المنزلي لكوفيد-19،



الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م (واس).

حددت"الصحة"بداية فترة العزل والحجر المنزلي ونهايتها للمصابين بفايروس

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته من خلال منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفايروس بغض النظر عن الفحص المخبري، بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليست لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

وأجابت "الصحة"عن استفسار حول"أب" أصيب بفايروس كورونا ، وبعد سبعة أيام أصيب الابن ، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما؟ وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يوماً يحجرون أنفسهم؟ حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام، فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة أربعة عشريوماً، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة عشرة أيام من ظهور الأعراض، بغض النظر عن فترة العزل الأصلية وهي أربعة عشر يوماً، مؤكدة إن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ثلاثةأيام .

ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي: أصيب الأب بفيروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن وظهرت عليه أعراض، السؤال كم يوم يعزلون أنفسهم، وماذا عن بقية الأسرة كم يوم يحجرون أنفسهم؟#نعود_بحذر pic.twitter.com/fz2J0wgb4Z — عش بصحة (@LiveWellMOH) July 5, 2020

// انتهى //

10:17ت م

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الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م (واس).حددت"الصحة"بداية فترة العزل والحجر المنزلي ونهايتها للمصابين بفايروس كورونا الجديد.وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته من خلال منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفايروس بغض النظر عن الفحص المخبري، بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليست لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.وأجابت "الصحة"عن استفسار حول"أب" أصيب بفايروس كورونا ، وبعد سبعة أيام أصيب الابن ، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما؟ وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يوماً يحجرون أنفسهم؟ حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام، فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة أربعة عشريوماً، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة عشرة أيام من ظهور الأعراض، بغض النظر عن فترة العزل الأصلية وهي أربعة عشر يوماً، مؤكدة إن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ثلاثةأيام .ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي:// انتهى //10:17ت م0026

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