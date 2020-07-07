سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى مالطا ولقائه مع رئيسها جورج فيلا، ورئيس وزرائها روبيرت آبيلا، وتناولت الزيارة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعددًا من ملفات التعاون المشترك، وتم بحث الخطوات التنفيذية لتفعيل برامج للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفرص الاستثمار المشترك، كما تطرقت لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى الاجتماع الذى عقده القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وآمري غرف العمليات العسكرية، استعرض خلاله عددا من الملفات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة القادمة.

وبينت أن جولة أوروبية يخوضها رئيس مجلس النواب عقيله صالح ،وهو الساعي إلى حشد الجهود وكسب التأييد الدولي لمبادرته التي أطلقها قبل فترة والتي حازت على موافقة الجانب

المصري حيث تمت بلورتها مع نقاط أخرى ضمن إعلان القاهرة، مشيرة إلى أن الجولة ستشمل سويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

ونقلت مطالبة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته في سبيل إحلال السلام والأمن في ليبيا.

وتناولت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، حول عدة قضايا بينها الملف الليبي، وشدد الرئيسان على ضرورة الحل السلمي للصراع الليبي من خلال الحوار السياسي الذي يشمل جميع الأطراف الليبية.

وعرجت صحف ليبيا على مطالبة رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف برويل جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بتعهداتها في «مؤتمر برلين» بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، موضحا أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حالها، مشددًا على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا.

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