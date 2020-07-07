شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. مصادرة 5 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل
أسفرت الجولات الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلدياتها على المنشآت الغذائية الأسبوع الماضي، عن مصادرة 5 أطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك من خلال 13,387 جولة رقابية، إضافةً لإغلاق 36 منشأةً ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتحرير 1651 مخالفة وإشعار، حيث تأتي هذه الجولات بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي .
وتواصل الأمانة وبلديات المنطقة الأعمال الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية، بهدف تطبيق البروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية لمكافحة فايروس كورونا، حيث أغلق خلال الشهر الجاري 28 صالوناً ومشغل نسائي على مستوى المنطقة، وذلك بعد رصد مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية .
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