شكرا لقرائتكم تعطل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية .. أبشر: نعمل على حل المشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-07 تعطل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية .. أبشر: نعمل على حل المشكلة يمكن الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة أو برقم الهوية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، عن وجود خلل فني في الوقت الحالي في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية . وقال حساب منصة أبشر على “تويتر”: “نعتذر لكل المستخدمين”، مؤكداً أن العمل يجري الآن على حل المشكلة. خلل فني في خدمة الاستعلام وقال حساب منصة أبشر “عميلنا العزيز ، يوجد خلل فني في خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية. نعتذر لازعاجكم وجاري العمل على حل المشكلة”. ويعتبر الاستعلام عن المخالفات المرورية سواء برقم اللوحة أو برقم الهوية، أحد الخدمات الهامة التي تقدمها منصة أبشر . خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر (هنا الرابط).

ثم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، ثم كتابة رمز المرور.

قم بالضغط على كلمة عرض.

انتظر قليلا؛ ثم يظهر أمام صفحة تحتوى على كافة المخالفات المرورية التي قمت بها، والمبلغ المطلوب دفعه غرامة . الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1440 الدخول علي موقع أبشر Advertisements اختيار خدمات المرور النقر علي الاستعلام عن المخالفات إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة كتابة كافة البيانات المطلوبة النقر علي كلمة عدد المخالفات . طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات المرورية عبر أبشر شروط الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر المرور يوضح طريقة إعادة غرامة المخالفات جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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