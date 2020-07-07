رؤية السعودية 2030 تؤتي ثمارها.. تراجع معدل البطالة وتمكين المرأة في سوق العمل

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

يؤكد المراقبون نجاح خطة السعودية الاقتصادية ضمن رؤية 2030، وذلك بعد الانخفاض في معدل البطالة الذي وصل إلى نسبة 11.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، هو الأدنى منذ النصف الثاني من عام 2016م. ويعتبر إنجازاً مرحلياً رئيسياً حيث أتى ذلك بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية عندما بلغت ذروة معدل البطالة في 2018 إلى 12.9%.

وتؤكد هذه المؤشرات والأرقام التي كشفت عنها هيئة الإحصاء أن الدولة ماضية في تخفيض أعداد البطالة البالغ نسبتها خلال الربع الحالي 11.8%، قدر الإمكان كأحد مستهدفات رؤية المملكة للوصول لمعدل بطالة 7% خلال العام 2030 والتي بدأنا نقطف ثمارها.

تمكين المرأة في سوق العمل

كما أن نتائج القرارات التي جاءت بها رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة في سوق العمل انعكست على مؤشر الربع الأول لعام 2020 إذ انخفضت نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 28.2% مقارنة بـ 31.7% خلال الربع الأول من 2019.

وفي هذا السياق، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى خفض معدل البطالة إلى 9% كمستهدف مرحلي في رحلتها للوصول إلى مستهدف رؤية المملكة 7% بحلول عام 2030.

كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مع شركائها مجموعة من الإجراءات في عامي 2018 و 2019 لزيادة نسب التوطين في قطاعات ومهن محددة، وكان التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن ليس لديهم خبرة أو ممن أمضوا فترة في البحث عن عمل، ساهم ذلك بخفض معدل البطالة.

الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص

وتؤكد وزارة الموارد البشرية أن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص هي عنصر حيوي لنجاح مبادرات التوطين، وأثبت القطاع الخاص قدرته على استثمار الكوادر الوطنية والخريجين من مختلف التخصصات للعمل في مجالات وظيفية جديدة، والتوسع كذلك في مبادرات الإحلال.

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وفيما يتعلق بمحور اتفاقيات التوطين التي عقدتها وزارة الموارد البشرية فقد ارتفع عدد الشباب حديثي التخرج وكذلك الذين أمضوا 3 أشهر في البحث عن عمل خلال الربع الأول من 2020 إلى أكثر من 78 ألف مواطن وذلك بزيادة تمثل 57% من نفس الربع للعام 2019.

تنظيم العمل المرن

وفي مواكبة لتطورات سوق العمل، قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق تنظيم للعمل المرن (العمل بالساعة) لإتاحة فرص عمل مرنة للمواطنين في الأوقات المناسبة لهم، وسيتم قريبا إطلاق منصة لتوثيق هذه العقود لتسريع عملية التوظيف، وخصوصاً في الأعمال التي يغلب عليها أوقات ذروة داخل الأسبوع أو اليوم، وكذلك الأعمال الموسمية.

وفيما يتعلق بخطة التوطين، فقد غطت منهجية الشراكة مع القطاع الخاص عدة قطاعات حيث تم تنفيذ برامج توطين شملت قطاع التشغيل والصيانة، القطاع الصحي، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع العقار والمقاولات، قطاع المطاعم والمقاهي، ونشاط الإيواء السياحي، و 12 نشاط فرعي في قطاع التجزئة، والقطاع الصناعي والزراعي، ومهن المحاسبة والمراجعة.

وفي الختام تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تستهدف التركيز على توطين المهن التخصصية في مجالات متعددة حيث أطلقت عدة قرارات شملت رفع نسب التوطين في مهن الأطباء وقريباً ستصدر قرارات توطين أخرى بالشراكة مع القطاع مرتبطة بالقطاع الهندسي ومهن الاتصالات وتقنية المعلومات والمحاسبة والمالية ومجموعات مهنية أخرى.

نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول.. انخفاض معدل البطالة بنسبة 11.8%

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