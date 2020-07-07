مطلقة وتريد إضافة طفلها كتابع.. حساب المواطن يشترط هذا المستند

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية إرفاق المستندات المطلوبة في حالة الرغبة في إضافة التابعين بالنسبة للنساء المطلقات.

جاء ذلك في رد من البرنامج على تساؤل وجهته إحدى المواطنات عبر حساب خدمة المستفيدين قالت فيه: “ما هو المستند المطلوب لإضافة طفلي؟ أنا عندي عقد إيجار وعندي صك حضانة وصك عالة وكاتبين غير مؤهل؟

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين “أهلاً بك ، بإمكان المطلقة إضافة التابعين إن وجدوا، وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) ، وفي حال عدم وجود تابعين و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية”.

تفاصيل الدفعة الـ 31

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثين 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته – 0.03%.

وبين القحطاني أنه تم مؤخراً الربط إلكترونياً مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقاً.

تعليق التسجيل في حساب متابعات الخليج 365:

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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