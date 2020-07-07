الحبوب تبدأ إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح لهذا الموسم

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن البدء في إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإغلاق حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد “الفرع”، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص لكل مزارع .

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وأشار محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة العامة للحبوب استلمت عبر فروعها حتى تاريخه كمية 178 ألف طن قمح محلي، تم توريدها من 3166 مزارع.

وأوضح أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً .

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