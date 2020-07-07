ساما تسجل 1.98 مليار ريال فائضاً في تقريرها السنوي

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي “ساما” تسجيل فائض خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 على أساس سنوي.

وحققت المؤسسة فائضا بقيمة 1.98 مليار ريال خلال السنة المالية الماضية، مقابل 2.78 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

وسجلت إيرادات المؤسسة انخفاضاً نسبته 8.14% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، لتبلغ 4.59 مليارات ريال، مقابل 4.99 مليارات ريال في السنة المالية السابقة.

وزادت مصروفات مؤسسة النقد 17.5% خلال السنة المالية الماضية؛ إلى 2.61 مليار ريال، مقابل 2.22 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

وتوزعت المصروفات بواقع 2.57 مليار ريال للمصروفات العمومية والإدارية، مقابل 39 مليون ريال لاكتتاب المؤسسة في المؤسسة العامة للتقاعد.

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مواعيد عمل البنوك والمصارف في العيد

في سياق آخر، حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع” خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1441هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أن ذلك يأتي استنادًا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظامًا، بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها “ساما” في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة، في تعميم لها، أن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية بنهاية عمل يوم الثلاثاء 7/ 12/ 1441هـ الموافق 28/ 7/ 2020م، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء 15/ 12/ 1441هـ الموافق 5/ 8/ 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدةً في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة. النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وفيما يتعلق بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع”؛ بيّنت مؤسسة النقد أن عمل نظام “سريع” ينتهي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء 8/ 12/ 1441هـ الموافق 29/ 7/ 2020م، على أن يعود للعمل يوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ الموافق 3/ 8/ 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع. يذكر أن “ساما” أعلنت، في وقت سابق، أنه تقرّر إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف مع التوسع في قنوات التحويل غير التقليدية.

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