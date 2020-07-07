فيديو.. مصري يقتحم مسجداً حاملاً عصًا ويعتدي على المصلين

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله شاب مصري يعتدي على المصلين بأحد المساجد في منطقة المعادي الراقية، وهو يحمل عصا في يديه، ويأمرهم بالخروج من المسجد.

وظهر المقطع كيف تسبب الرجل بإحداث حالة من الهلع وسط المصلين، الذين تلقى بعضهم ضربات بوساطة العصا التي يحملها .

وتسبب المقطع في حالة من الجدل والغضب واسعة بسبب عدم احترام حرمة المسجد.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية قبضت على المتهم الذي ظهر في الفيديو وبدأت التحقيق معه.

في سياق متصل قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن فتح المساجد بالتزامن مع أزمة كورونا ما زال في مرحلة التجربة، لافتاً إلى أن تجربة فتح المساجد تحقق نجاحاً منقطع النظير، ما عدا بعض الحالات مثل واقعة غلق مسجد الحسين منذ أيام.

يذكر أن عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أعلن بالأمس أنه تمت السيطرة على أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بفضل الحكومة والمستشفيات.

وأشار تاج الدين، خلال برنامج تلفزيوني، إلى أن “المنظومة الطبية في مصر متكاملة، وتستطيع أن تحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن في المستشفيات للمرضى”.

وقال: إنه لا تزال توجد حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، لكن الموقف الحالي للفيروس تحت السيطرة، مضيفًا: “يجب أن أنوه بأننا ما زالت لدينا مشكلة، وتوجد إصابات جديدة بفيروس كورونا”.

وأكد تعاضد مؤسسات الدولة والشعب في مواجهة فيروس كورونا، وشدد على ضرورة الاستمرار في الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

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