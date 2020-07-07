نجل حميدان التركي: والدي أمام لجنة الإفراج المشروط.. الفرصة الأقوى للإفراج عنه

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال تركي حميدان التركي، نجل السجين في الولايات المتحدة حميدان التركي: إنَّ والده باتت لديه فرصة قانونية للإفراج عنه بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته.

وأضاف تركي حميدان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعد عام من التأجيل يقف اليوم والدي أمام لجنة الإفراج المشروط والتي تعتبر فرصة الوالد القانونية الأقوى للإفراج بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته (والمحددة من ثماني سنوات إلى مدى الحياة)”.

رسالة صوتية من حميدان التركي

الجدير بالذكر أن حميدان التركي أرسل رسالة صوتيه قبل أشهر إلى أسرته قال فيها: “هذه السنة الخامسة عشر من سجني قد كانت الثلاث سنوات الماضية من أشدها وطأة وعلي وإيجاعاً واشتد تدهور قضيتي وصحتي ووصلت القضية إلى منعطف خطير”.

وقال حميدان التركي في رسالته “أحببت أنكم تسمعوا هذا الكلام مني.. اعلموا أنَّ الله لقوي عزيز.. له كمال القوة وكمال العزة، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، يعني آخذ بناصية الخلق، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، فما شاء الله يكون وما لم يشأ لن يكن.. اعرفوا أن أمري مع الله سبحانه”.

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قصة اعتقال حميدان التركي

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

قرار المحكمة بتخفيف الحكم

وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

وحميدان التركي، هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.

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