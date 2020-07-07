خطوات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس الاثنين، عن بدء تلقي استفسارات المعلمين والمعلمات بشأن إجراءات حركة النقل الخارجي لهذا العام، من خلال نظام نور .

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن الاستعلام عن إجراءات حركة النقل الخارجي خلال الفترة من ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ وحتى ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ.

طريقة الاستعلام عن النقل الخارجي

الدخول على نظام نور (هنـا الرابــط).

سجل بيانات دخولك

أدخل رمز التحقق

اختر خدمات شؤون المعلمين

ثم اختر نتائج النقل الخارجي

الإعلان عن حركة النقل الخارجي

وأعلنت وزارة التعليم، مساء أمس، إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج في بعض المناطق على مستوى المملكة.

وقالت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه نظراً لعدم استكمال المتطلبات اللازمة لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، مع الجهات المعنية في وزارتي المالية والموارد البشرية ومركز كفاءة الإنفاق؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، فإنه تقرر إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج.

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وأضافت وزارة التعليم أنه حرصا منها على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقا.

ماذا تعرف عن نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل تعليمية

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

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