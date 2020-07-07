، "الدفاع الروسية": نتائج جيدة للقاح المضاد لكورونا بعد أول أسبوعين على المتطوعين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن المتطوعين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس التاجي قبل أسبوعين في مستشفى بوردينكو العسكري، في حالة جيدة ولا توجد أي مضاعفات سلبية.
وقالت الوزارة "بمضي أسبوعين من لحظة التطعيم، الحالة الصحية للمجموعة الثانية من المشاركين في تجارب اللقاح المضاد للفيروس التاجي التي أجرتها بالاشتراك مع مركز غاماليا الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة جيدة بشكل ثابت، ولا توجد مضاعفات أو ردود فعل سلبية".
وأوضحت رئيسة الوحدة العلاجية بالمستشفى، الطبيبة الباحثة، سفيتلانا فولشيخينا، أن نصف المدة المقررة لبقاء المتطوعين في المستشفى انقضت "ولا يزال أمامهم أسبوعان آخران من الإقامة في المؤسسة الطبية. واليوم أخذنا عينات الدم لنرى كيف تعمل مناعتهم".
وذكرت فولشيخينا، بحسب "روسيا اليوم"، أن الأسبوع المقبل، في اليوم الحادي والعشرين بعد التطعيم الأول، سيشهد حقن المتطوعين بالمكون الثاني للقاح، ويمنح هذا البديل "المعزز" للتطعيم، زيادة إضافية في الوظائف الوقائية للجسم، وزيادة في مدة الحماية نتيجة لتكرار تعاطي الدواء.فيروس كورونا الجديد
"الدفاع الروسية": نتائج جيدة للقاح المضاد لكورونا بعد أول أسبوعين على المتطوعينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-07
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن المتطوعين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس التاجي قبل أسبوعين في مستشفى بوردينكو العسكري، في حالة جيدة ولا توجد أي مضاعفات سلبية.
وقالت الوزارة "بمضي أسبوعين من لحظة التطعيم، الحالة الصحية للمجموعة الثانية من المشاركين في تجارب اللقاح المضاد للفيروس التاجي التي أجرتها بالاشتراك مع مركز غاماليا الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة جيدة بشكل ثابت، ولا توجد مضاعفات أو ردود فعل سلبية".
وأوضحت رئيسة الوحدة العلاجية بالمستشفى، الطبيبة الباحثة، سفيتلانا فولشيخينا، أن نصف المدة المقررة لبقاء المتطوعين في المستشفى انقضت "ولا يزال أمامهم أسبوعان آخران من الإقامة في المؤسسة الطبية. واليوم أخذنا عينات الدم لنرى كيف تعمل مناعتهم".
وذكرت فولشيخينا، بحسب "روسيا اليوم"، أن الأسبوع المقبل، في اليوم الحادي والعشرين بعد التطعيم الأول، سيشهد حقن المتطوعين بالمكون الثاني للقاح، ويمنح هذا البديل "المعزز" للتطعيم، زيادة إضافية في الوظائف الوقائية للجسم، وزيادة في مدة الحماية نتيجة لتكرار تعاطي الدواء.
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
09:23 AM
لا توجد مضاعفات أو ردود فعل سلبية.. والأسبوع المقبل حقن المكون الثاني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن المتطوعين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس التاجي قبل أسبوعين في مستشفى بوردينكو العسكري، في حالة جيدة ولا توجد أي مضاعفات سلبية.
وقالت الوزارة "بمضي أسبوعين من لحظة التطعيم، الحالة الصحية للمجموعة الثانية من المشاركين في تجارب اللقاح المضاد للفيروس التاجي التي أجرتها بالاشتراك مع مركز غاماليا الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة جيدة بشكل ثابت، ولا توجد مضاعفات أو ردود فعل سلبية".
وأوضحت رئيسة الوحدة العلاجية بالمستشفى، الطبيبة الباحثة، سفيتلانا فولشيخينا، أن نصف المدة المقررة لبقاء المتطوعين في المستشفى انقضت "ولا يزال أمامهم أسبوعان آخران من الإقامة في المؤسسة الطبية. واليوم أخذنا عينات الدم لنرى كيف تعمل مناعتهم".
وذكرت فولشيخينا، بحسب "روسيا اليوم"، أن الأسبوع المقبل، في اليوم الحادي والعشرين بعد التطعيم الأول، سيشهد حقن المتطوعين بالمكون الثاني للقاح، ويمنح هذا البديل "المعزز" للتطعيم، زيادة إضافية في الوظائف الوقائية للجسم، وزيادة في مدة الحماية نتيجة لتكرار تعاطي الدواء.
، "الدفاع الروسية": نتائج جيدة للقاح المضاد لكورونا بعد أول أسبوعين على المتطوعين ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع الروسية": نتائج جيدة للقاح المضاد لكورونا بعد أول أسبوعين على المتطوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.