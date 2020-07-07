محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة: جارٍ اتخاذ الاجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".. انتهاك لنظام العلامات أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن". وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية. وزارة التجارة 07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 08:57 AM الوزارة: جارٍ اتخاذ الاجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".. انتهاك لنظام العلامات Advertisements إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن". وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية. الكلمات المفتاحية ، إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية ،

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