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كشف المسؤول الأمريكي البارز بقطاع الصحة، أنتوني فاوتشي، الاثنين، أن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة "ليس جيدًا حقًّا"، و"وضع خطير علينا معالجته على الفور".
وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أضاف فاوتشي أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض، دون أن تصل أبدًا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.
وفاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكّله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.
ووفق "سكاي نيوز" قال فاوتشي إنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تُطَوّره عدة شركات، جيدًا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل؛ لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن أكثر من 132 ألف حالة وفاة وفق موقع "وورلد أو ميترز"، أمس الاثنين.فيروس كورونا الجديد
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 08:36 AM
قال: الولايات المتحدة لا تزال تُواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض"فاوتشي" عن وضع أمريكا في ظل جائحة كورونا: خطير ويجب معالجته
كشف المسؤول الأمريكي البارز بقطاع الصحة، أنتوني فاوتشي، الاثنين، أن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة "ليس جيدًا حقًّا"، و"وضع خطير علينا معالجته على الفور".
وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أضاف فاوتشي أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض، دون أن تصل أبدًا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.
وفاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكّله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.
ووفق "سكاي نيوز" قال فاوتشي إنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تُطَوّره عدة شركات، جيدًا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل؛ لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن أكثر من 132 ألف حالة وفاة وفق موقع "وورلد أو ميترز"، أمس الاثنين.
، "فاوتشي" عن وضع أمريكا في ظل جائحة كورونا: خطير ويجب معالجته ،
المصدر : الخليج 365
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