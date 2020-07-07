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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضًا أي حالات وفاة جديدة.
ورصدت الصين أيضًا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودًا من 11 حالة في اليوم السابق.
وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.الصين فيروس كورونا الجديد
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 08:29 AM
بكين لم تسجل أي إصابةالصين: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضًا أي حالات وفاة جديدة.
ورصدت الصين أيضًا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودًا من 11 حالة في اليوم السابق.
وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.
، الصين: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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