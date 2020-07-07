الأمير تركي بن طلال يعلن انطلاقة فعاليات صيف عسير

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، انطلاق فعاليات صيف عسير 2020 التي تتضمن برامج وأنشطة صيفية عديدة في مدن ومحافظات المنطقة كافة..

جاء ذلك خلال افتتاح أمير المنطقة معرض «خيرات عسير»، الذي تنظمه هيئة تطوير عسير بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على حديقة شارع الفن وسط مدينة أبها.

وأكّد أمير منطقة عسير على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على تطبيق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين المعنية بسلامة المواطن والمقيم من هذا الوباء وعودة جميع الأنشطة بما فيها الفعاليات الصيفية، داعيًا أهالي المنطقة وزائريها إلى التقيد بالتوجيهات واتباع التعليمات والإرشادات الوقائية وتطبيقها في جميع البرامج لتحقيق التوازن المطلوب.

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وقال الأمير تركي بن طلال: إنَّ خيرات عسير ليست محصورة في الفواكه ولا في الخضراوات، بل في أصالة أهالي المنطقة وطيبتهم وحسن استقبالهم لضيوف المنطقة وتطبيقهم لشعار «مرحبًا ألف في عسير»، ونشر الحب والعطاء، وخلق الابتسامة في كل شخص في هذه المنطقة سواء من أهلها أو من زائريها.

وأوضح أنَّ صيف عسير الذي يستمر لمدة 60 يومًا، يتضمن فعاليات أنشطة عديدة ستقام في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة التي رُوِعي فيها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الإدارات الحكومية والجهات الأمنية والقطاعات الصحية والمتطوعين ضمن مبادرة «نشامى عسير» والإعلاميين الذين يعملون بكل جد وإخلاص لنقل الصورة الحقيقية لأهالي عسير وحفاوتهم في استقبال المصطافين والسياح والزوار.

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