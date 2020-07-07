المتحدث باسم هيئة الرقابة يُعدِّد أسباب قوتها في مكافحة الفساد

قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين: إنَّ التعاون بين الهيئة وجميع الجهات الحكومية يتم على أعلى مستوى.

وأضاف «الحسين» في مداخلة لقناة السعودية، أنَّ ذلك التعاون لصالح دعم جهود الهيئة الرامي إلى مكافحة الفساد المالي بجميع صوره ومظاهره وأشكاله، وهو أمر واضح خلال البيانات الصادرة بشأن مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنَّ الأمر الملكي الصادر في ربيع الثاني من هذا العام كان يقضي بضمّ عددٍ من الجهات للهيئة وأنشأ فيها وحدة تحقيق وادعاء جنائي، وتخصيص محكمة لنظر قضايا الفساد؛ ممَّا ساهم في سرعة البتّ في القضايا وتعزيز دور الهيئة.

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