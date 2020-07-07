السعودية | رياح سطحية على مناطق من المملكة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، والباحة)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رياح سطحية على مناطق من المملكة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، والباحة) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:08 صباحًا, 7 يوليو 2020 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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