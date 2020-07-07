شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. قطر تفاجئ الجميع ببراءة "محمد بن سلمان" من قتل خاشقجي وتكشف من هو القاتل الحقيقي.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٥ صباحاً (أخبار الخليج 365/ خاص)

فاجأت دولة قطر، الجميع برواية جديدة أعلنت فيها ضمنيا براءة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

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جاء ذلك على لسان المغرد الشهير "مجتهد"، وهو حساب تابع للمخابرات القطرية يعرف بنفسه أنه مغرد سعودي.

وقال "مجتهد" في تغريدات على "تويتر"، أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني هو القاتل الفعلي للشهيد جمال خاشقجي.

حيث استبعد الأخبار التي تتحدث عن وفاة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وأن الخبر مجرد إشاعة وذلك بعد ضغوطات من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التخلص من القحطاني.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.





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