آخر التطورات بقضية حميدان التركي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يقف المواطن المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط "البرول ".

وأوضح نجل حميدان التركي، أن هذه هي الفرصة الأقوى للإفراج عن والده، بعد عام من التأجيل.

وقال تركي حميدان التركي: " بعد عام من التأجيل يقف اليوم والدي أمام لجنة الإفراج المشروط (البرول) والتي تعتبر فرصة الوالد القانونية الأقوى للإفراج بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته ٨ سنوات إلى مدى الحياة " .

وطالب تركي المواطنين بالدعاء لوالده بالفرج وأن يعود إليهم سالما معافى.