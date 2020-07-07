أخبار السعودية في 24 ساعة.. تقليل الاعتماد على الاختبار التحصيلي في قبول الجامعات.. و«المرور» يحدد رسوم رخص السير والقيادة بجميع أنواعها

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ، فيما كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها (105) قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وإلى التفاصيل:

مصادر «عاجل»: الجامعات ستقلل من اعتماد الاختبار التحصيلي في القبول

علمت «عاجل» من مصادرها، أن الجامعات السعودية تتَّجه إلى تقليل نسبة اعتماد الاختبار التحصيلي للقبول والتسجيل إلى أدنى مستويات معايير القبول، وذلك بواقع ١٠٪ بخلاف الأعوام السابقة، والتي كانت نسبة التحصيلي فيها تصل إلى ٤٠٪ لخريجي الثانوية العامة.

وزارة الحج تعلن المعايير الصحية الدقيقة لاختيار حجاج موسم 1441هـ

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ، إذ صدرت الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30 % فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وزارة الصحة: تصرّف شاب ينقذ حفل زفاف من عدوى كورونا

كشفت وزارة الصحة، أن شابًّا شعر بارتفاع في درجة الحرارة، واعتذر عن حضور حفل زفاف، وبعد إجراء الفحوصات، اتضح إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من خلال هذا التصرّف المسؤول استطاع الشاب الحفاظ على سلامة المدعوين في حفل الزفاف.

بالفيديو.. مواطن يقتحم متجرًا للتموينات برشاش.. وشرطة الرياض تلقي القبض عليه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اقتحم متجرًا للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عيارًا ناريًا، دون وقوع إصابات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

المرور يعلن رسوم رخص السير والقيادة بجميع أنواعها

حددت الإدارة العامة للمرور، الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة ورخص السير بأنواعها ورسوم الدراسة في مدارس تعليم القيادة، ويمكنكم الاطلاع على رسوم رخص السير والقيادة بالتفصيل بمصدر الخبر.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: رشاوى واستغلال نفوذ تُوقِف موظفين بالكهرباء والداخلية والتعليم والصحة

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (105) قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، يمكنكم الإطلاع على أبرز القضايا المعالجة بالتفصيل بمصدر الخبر.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: 5 موظفين بالجمارك تلاعبوا بالأوامر الرسمية

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها نجحت بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك في إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.

وزارة الداخلية تعلن البروتوكولات الوقائية للحد من كورونا بدور المسنين

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية ، للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد، المعلنة بتاريخ العاشر من ذي القعدة 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية.

وزارة التعليم: إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات

أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة عنها مسبقًا، مع الإشارة إلى البيان الصادر من وزارة التعليم بتاريخ 7 / 8 / 1441هـ المتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق؛ لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.

عبر نظام نور.. التعليم تحدد مواعيد الاستفسار عن إجراءات نقل المعلمين والمعلمات

حددت وزارة التعليم مواعيد تلقي استفسارات المعلمين والمعلمات عن إجراءات النقل، من خلال نظام نور، وذلك بعد إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة عنها مسبقًا، وقالت وزارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وزارة التعليم تتلقى استفسارات المعلمين والمعلمات عن إجراءات النقل، من خلال نظام نور خلال الفترة من ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ وحتى ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ».

4 نصائح من وزارة الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا

وجهت وزارة الصحة نصائحها لأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك لأنهم الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المستجد.

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