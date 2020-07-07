علاج عوض القحطاني بمستشفى الحرس الوطني في الرياض

قال وسام القحطاني، ابن المذيع عوض القحطاني: إنَّ والده سيتوجّه إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض للعلاج، متوجِّهًا بالشكر إلى وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، على اهتمامه به، وذلك بعد توجيه الوزير بعلاجه.

وقال القحطاني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: الآن والدي سيتوجه عبر الإخلاء الطبي لمستشفى الحرس الوطني بالرياض.. كلمات الشكر لا توفيك يا سمو الأمير عبدالله بن بندر على حرصك واهتمامك بوضع والدي الصحي.

ووجَّه وزير الحرس الوطني بنقل المذيع عوض القحطاني والذي تعرض لوعكة صحية، من المستشفى العسكري بخميس مشيط إلى العناية المركزة بالحرس الوطني بالرياض والعناية به ومتابعة حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة انسداد أحد الشرايين.

ويعتبر عوض القحطاني من عمالقة التليفزيون والإذاعة في الإعلام السعودي، حيث بدأ مسيرته في التلفزيون السعودي عام ١٤٠٧ هـ وابتعد عن الإذاعة لظروف خاصة.