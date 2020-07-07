شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبل قليل.. الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية وبيان عاجل من الديوان الملكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٥ صباحاً (أخبار الخليج 365)

توفي قبل قليل الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر يناهز ٩٥ عاما. وغرد حساب الملك سعود على تويتر قائلا: ننعي أخينا الأمير خالد بن سعود ، الذي توفي الان ، اللهم إغفر له وأرحمه ، وثبته عند السؤال ، وإنا لله وإنا اليه راجعون .وقال حساب تاريخ آل سعود على تويتر : إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة إلى سيدي #الملك_سلمان ولسمو #ولي_العهد الأمين ولذرية #الملك_سعود، رحم الله الأمير #خالد_بن_سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. الجمال الخارق والشعر المتدلي لزوجة الأمير محمد بن سلمان (صور) مجددا.. الفلكية ليلى عبد اللطيف تصدم شعب هذه الدولة بتوقعات كارثية يشيب لها الرأس.. شاهد! فيديو.. الملكة رانيا زوجة ملك الأردن تخطف الأنظار وتأسر قلوب الملايين في ظهور فريد من نوعه.. شاهد! فيديو.. وفاة مذيعة شهيرة على الهواء اثناء تقديمها لنشرة الاخبار عاجل.. السعودية تتخلى عن ترمب وتتخذ قبل قليل قرار خطير لإزاحته من السلطة بمشاركة دولة عظمى.. شاهد! هيفا وهبي تدخل بنوبة بكاء شديدة.. ماعلاقة الراحلة ​رجاء الجداوي؟ Advertisements "القاسم" مذيع الجزيرة يفجر مفاجأة مدوية عن زوجة حاكم عربي: تشتمه بأبشع الألفاظ.. لن تصدق من يكون؟ بعد نظارته.. "محمد رمضان" يثير ضجة بنوع ساعته في ظهوره الأخير.. لن تصدق بكم وصل سعرها (صور) فيديو.. "هند القحطاني" تفاجئ جمهورها بشروط "تعجيزية" لمن أراد الزواج منها عاجل: إصابة "نانسي عجرم" بأزمة قلبية.. مصادر مقربة تكشف حقيقة ماحدث! ما حقيقة الأنباء المتدوالة بشأن زواج القيصر كاظم الساهر من فنانة مصرية شهيرة؟ صحافي سعودي يصف "غادة عويس" بـ"الساقطة".. شاهد كيف ردت عليه! كيف سيظهر أرطغرل في الحلقات القادمة من مسلسل عثمان ؟ مفاجأة جديدة.. اللحظات الاخيرة لإعدام "صدام حسين".. جندي امريكي يحكي لزوجته: رأيت هذه المعجزه بعيني.. شاهد! عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

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