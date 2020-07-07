شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل.. الملكة رانيا تتغزل بزوجها الملك عبدالله أمام الجمهور.. وتكشف عن أمر بسيط يقوم به منذ 27 سنة جعل حبه في قلبها يزيد كل يوم.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٦ صباحاً (أخبار الخليج 365/ خاص)

لم تخجل الملكة رانيا العبد الله، عن التعبير في حبها لزوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كاشفة وبكل صراحة عن أمر بسيط جعل من حبها له يزيد كل يوم.

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واستغلت الملكة الجميلة كما يصفها الأردنيون، مناسبة عيد زواجهما السابع والعشرين؛ للتعبير على ذلك مع صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وظهرت الملكة رانيا في الصورة وهي تسير رفقة العاهل الأردني، وعلقت على الصورة: "كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟ فابتسامتك تضيء حياتي منذ 27 سنة.. عيد زواج سعيد سيدنا".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعي الملكة رانيا، إذ تمنوا لها وللملك عبدالله الثاني دوام السعادة، وحققت الصورة أكثر من 366 ألف إعجاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتغزل فيه بزوجها، فقد استغلت الملكة رانيا ذات مرة مناسبة تدشين مبنى أكاديمية تدريب المعلمين في الأردن لتغازل زوجها في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت الملكة رانيا في تغريداتها باللغتين العربية والإنكليزية عبر موقع تويتر: “المحظوظون منا يجدون من يلهمهم ويدفعهم للمضي باتجاه هدفهم. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص… وهو الأقرب لي… ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه. سيدنا”.

ولا يمرّ يوم من دون أن تشارك فيه الملكة رانيا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشاطا قامت به، فهي معروفة بأنها صاحبة المبادرات الإنسانية والاجتماعية.



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