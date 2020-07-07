شكرا لمتابعة خبر عن غموض في اختفاء فتاة ببلقرن منذ أسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تغيبت فتاة عن منزل ذويها بـ " باشوت " في محافظة بلقرن، منذ أسبوعين في ظروف غامضة. تغيبت فتاة عن منزل ذويها بـ " باشوت " في محافظة بلقرن، منذ أسبوعين في ظروف غامضة. وناشدت أسرة الفتاة " ريما " التي تبلغ من العمر 16 عامًا بتعزيز وتكثيف عمليات البحث عن ابنتهم. وأفادت إحدى قريبات " ريما " بأنها كانت تعاني منذ فترة من ضغوطات نفسية، بسبب تعرضها للتنمر من قبل صديقاتها.

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