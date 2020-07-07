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وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 95 عامًا.

وأعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود وفاة الأمير خالد، قائلا: " انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته ورضوانه و أسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين " .

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