شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 95 عامًا.

وأعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود وفاة الأمير خالد، قائلا: " انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته ورضوانه و أسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين " .