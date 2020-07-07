الصادرات السعودية توضح آلية التعامل مع تحديات التصدير وإجراءات طلب تمويل

بدأت هيئة تنمية الصادرات السعودية، مخاطبة منشآت القطاع الخاص المصدرة للمنتجات لتزويدها بالعوائق التي تواجه عمليات التصدير، وذلك ضمن مبادرةٍ للهيئة تتضمن حلّ عوائق المصدرين بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

كما تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، على تذليل العوائق التي تواجه الصادرات السعودية لبعض القطاعات التي ورّدتها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنها صناعات المنتجات الجلدية، والمنتجات الصيدلانية، وصنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، ومعدات النقل.

تحديات التصدير

وفي هذا الإطار، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «تحديات التصدير» ضمن جهودها في تحسين كفاءة البيئة التصديرية؛ لمساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجههم.

وبعد استلام هيئة تنمية الصادرات السعودية، المشكلة تقوم بالتواصل مع العميل لجمع تفاصيل أكثر ومن ثم تدرس وتحلل هذه التحديات وتوفر حلول فعالة لمعالجتها بما يضمن عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أنه يمكن للمصدّرين تسجيل أي تحدٍّ يواجههم خلال عملية التصدير عبر البوابة الإلكترونية (من هنا)، ومن ثم تقوم الصادرات السعودية بدراسته وتحليله لإيجاد حلول له مما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم سعيًا لتطوير بيئة التصدير.

المنتجات التمويلية

وكشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن وجود عدد من المنتجات التمويلية لدى بنك التصدير والاستيراد وهي:

1- التمويل السابق للتصدير

وهو تمويل سابق للشحن مقدم للمصدر السعودي لتلبية حاجات رأس المال العامل، على سبيل المثال شراء المواد الخام

2- تمويل المشتري

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وهو تمويل لاحق للشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية

3- المنتجات التمويلية الأخرى

يقدم البنك منتجات تمويلية أخرى تتناسب مع احتياجات المصدرين، وللاستفسار عن المنتجات الأخرى التي يقدمها البنك، يمكنكم التواصل مع البنك عبر هاتف مركز خدمة العملاء​ 920007355، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).

أهداف بنك التصدير والاستيراد

وكشف بنك الاستيراد والتصدير السعودي، عن الهدف من المنتجات التمويلية التي يوفرها، والتي تتمثل في :

تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية.

توفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية

تعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد.

​تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات.

تمويل مشتريات المواد الخام المرتبطة بعمليات التصدير .

تمويل احتياجات رأس المال العامل المرتبطة بعمليات التصدير.

التمويل غير المباشر (مثل الضمانات) من خلال التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية.

سندات تأمين الصادرات للحد من مخاطر سداد مستوردي السلع المحلية ​.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل

وحددت هيئة تنمية الصادرات السعودية، المستندات والأوراق المطلوبة واللازم توافرها لدى المتقدم للحصول على طلب منتج تمويل سابق للتصدير وهي :

نموذج الطلب تحميل.

السجل التجاري.

عقد التأسيس.

نماذج اعرف عميلك المكتملة تحميل.

هيكل الشركة (الشركات التابعة، والمشاريع المشتركة(.

البيانات المالية المدققة (للسنوات الثلاث الماضية).

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