السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 20 ألف إصابة إضافية و 620 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20 ألفا و229 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة اليوم أن البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65487 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

04:10ت م

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برازيليا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20 ألفا و229 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و620 وفاة.وأضافت الوزارة اليوم أن البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65487 حالة.وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:10ت م0297

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