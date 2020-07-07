

واشنطن 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن الوضع الحالي لتفشي فيروس

وقال فاوتشي في لقاء تلفزيوني اليوم: إن الولايات المتحدة ما تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض دون أن تصل إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.

وأوضح أنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.

// انتهى //

04:07ت م

0296



واشنطن 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) في الولايات المتحدة الأمريكية سيء، مشيرا إلى أن الوضع خطير وتجب معالجته على الفور.وقال فاوتشي في لقاء تلفزيوني اليوم: إن الولايات المتحدة ما تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض دون أن تصل إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.وأوضح أنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.// انتهى //04:07ت م0296

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا يؤكد خطورة حالة تفشي كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.