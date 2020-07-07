السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر6 درجة يضرب سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية



جاكرتا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم.

وأفاد المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على عمق 0ر531 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعند التقاء خط عرض 73ر5 درجة جنوبا وخط طول 67ر110 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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03:35ت م

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