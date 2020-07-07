شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الموجة الحارة على الشرقية والأرصاد تنبهه والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية، يصاحبها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48°​ أو أكثر مع نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ من 10 صباحا ليوم الثلاثاء.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.