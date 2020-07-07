شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن طلال يعلن انطلاق فعاليات «صيف عسير» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء أمس, انطلاق فعاليات صيف عسير 2020 ، تحت شعار " مرحباً ألف في عسير .. تنزه بحذر "، وذلك في ممشى وسط أبها.

‏ورفع ‏سمو أمير منطقة عسير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, على ما يوليانه للمنطقة من رعاية واهتمام ودعم دائم ‏في المجالات كافة، لتصبح بإذن الله إحدى أهم الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي ، مرحباً باسمه واسم أهالي المنطقة بجميع الزوار والمصطافين الذين قدموا لقضاء أجمل أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، مؤكداً جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أفضل خدماتها على أكمل وجه.

وأوضح الأمير تركي بن طلال أن صيف عسير الذي يستمر لمدة 60 يوماً , يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستقام في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة , التي روعي فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة, مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة الإدارات الحكومية والجهات الأمنية والقطاعات الصحية والمتطوعين الذين يعملون بتفان لاستقبال المصطافين والسياح وزوار المنطقة.