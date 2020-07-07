شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن طلال يعلن انطلاق فعاليات «صيف عسير» والان نبدء بالتفاصيل
ورفع سمو أمير منطقة عسير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, على ما يوليانه للمنطقة من رعاية واهتمام ودعم دائم في المجالات كافة، لتصبح بإذن الله إحدى أهم الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي ، مرحباً باسمه واسم أهالي المنطقة بجميع الزوار والمصطافين الذين قدموا لقضاء أجمل أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، مؤكداً جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أفضل خدماتها على أكمل وجه.
وأوضح الأمير تركي بن طلال أن صيف عسير الذي يستمر لمدة 60 يوماً , يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستقام في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة , التي روعي فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة, مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة الإدارات الحكومية والجهات الأمنية والقطاعات الصحية والمتطوعين الذين يعملون بتفان لاستقبال المصطافين والسياح وزوار المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تركي بن طلال يعلن انطلاق فعاليات «صيف عسير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.