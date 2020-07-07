شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 عقود.. بدء تراخيص البناء في مخطط «67/11» بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

وجه رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، بالسماح في بدء التصريح بالبناء بمخطط رقم «67/11» بصفوى، داعيًا ملاك الأراضي لمراجعة بلدية مدينة صفوى لاستكمال إجراءات تراخيص البناء.

وأشار م. الحسيني إلى أن البلدية تقوم حاليا بتهيئة الإجراءات الخاصة بالمخطط بعد تسوية أجزاء منه، وكذا العمل على الأجزاء المتبقية من المخطط المعدل. وكشف عن التواصل مع مختلف الأجهزة الحكومية «الكهرباء، مديرية المياه، الاتصالات» لإعداد الخطط والبرامج اللازمة لإدخال الخدمات إلى مخطط رقم «67/11» بصفوى للتأكد من وصول الخدمات في وقتها.

وقال إنه جارٍ تحديث بيانات المخطط المعدل، وقد تم تحديث خارطة الأساس ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالبلدية من ربط المعلومات المحدثة واستكمال إجراءات الترخيص للمواطنين والاستفادة من الأنظمة المعتمدة حديثاً، كما تم الانتهاء من إدراجها بحسب أنظمة البناء المعتمدة لها في قاعدة المعلومات الرئيسة، وتم التوجيه باستكمال إجراءات الترخيص كالمتبع نظاماً لكل صاحب أرض يرغب في إقامته ضمن المخططات شريطة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة حسب المعايير الفنية.

وأعرب عن أمله في حال وجود أية استفسارات تتعلق بأنظمة البناء على مستوى المحافظة بألا يتردد المواطن في الدخول إلى موقع البلدية الإلكتروني أو الاتصال بالبلدية المعنية للرد على استفساره قبل البدء بالبناء أو ترخيص المحلات والأنشطة التجارية.

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واستبشر ملاك الأراضي بمخطط 11 / 67 بصفوى خيرًا بتلك الدعوة، بعد أن توقفت تراخيص البناء في هذا الحي، الذي يبلغ عمره أكثر من 3 عقود من الزمان، وأكد قاطن الحي «محمد البراهيم»، أن تراخيص البناء في الحي توقفت منذ سنوات طويلة لأسباب عديدة، وكذلك الخدمات، ولكن تحرك كل ذلك بعد قدوم رئيس بلدية محافظة القطيف الجديد م. محمد الحسيني، وأخيرها إصدار تراخيص البناء، التي أسعدت الجميع. وأضاف: «المنازل المتواجدة المبنية، هي ثلث المخطط فقط، التي يطلب أصحابها تراخيص البناء، الثلثين».

وقال البراهيم إن أهالي الحي يشكرون م. الحسيني، الذي حرك المياه الراكدة عن الحي، التي توقفت أكثر من 33 عامًا، لافتًا إلى أن الأهالي يسعون لتكامل الخدمات في الحي منذ سنوات عديدة، وقدموا خطابات كثيرة لإيصال الخدمات الضرورية للحي.

وأشار إلى أن المخطط بدأ إنشاؤه منذ عام 1408هـ، واعتمد بنفس العام من قبل أمانة المنطقة الشرقية، ومن المفترض أن تتواجد فيه عدد من الدوائر الحكومية بحسب المخطط، مثل الشرطة، والمرور، ومحكمة، والمباحث، وجمعية خيرية، ومسجد، وحديقة عامة.