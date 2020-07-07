شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جهات تتنافس لتحديد أسعار «أضاحي 41» والان نبدء بالتفاصيل

تقدمت 6 مؤسسات تجارية كبرى، تعمل على توفير الأضاحي، للمناقصة التي طرحتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية. وقال الأمين العام للجمعية والمشرف العام على البرنامج سمير العفيصان، إن الجمعية نظمت هذه المناقصة بهدف توفير أدنى سعر بأقصى جودة للمستفيدين عن طريق طرح شراء الجمعية للأضاحي، وفقًا لمناقصة توفر فرصا تنافسية بين متعهدي الأضاحي بالمملكة، وذلك لخدمة المستفيدين الذين سيقومون بأداء شعيرة الأضحية من خلال برنامج «أضاحي 41»، الذي تنظمه الجمعية.

وأضاف العفيصان إن البرنامج يوزع لحوم الأضاحي على المستحقين والمحتاجين المسجلين لدى الجمعية؛ لضمان أحقية استحقاقهم للحوم الأضحية، ووصول اللحوم لمستحقيها الفعليين، قائلًا إن الجمعية أطلقت لجنة لإجراء الكشف الأولي عن الأضاحي الذي يتم من خلاله الكشف عن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة.

وبين أن اللجنة تواصلت مع الموردين وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي، حيث أعلنت الجمعية الشهر الماضي عن رغبتها في تنظيم مناقصة لشراء أضاحي 41، من المتعهدين بشروط تستهدف ضمان جودة الأضاحي للمتقدم للمناقصة ومطابقتها للشروط الشرعية.

وقال إن الجمعية تأكدت من جودة الأضاحي لدى جميع المؤسسات المتقدمة للمناقصة، واستيفائهم للشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية، كاشفًا أن المناقصة رست على أحد المتعهدين الذي قدم أدنى سعر للأضحية بالجودة المطلوبة.