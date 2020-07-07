شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون مشتركة للتوعية البيئية والان نبدء بالتفاصيل
وبارك سموه للجميع هذه الاتفاقية، التي تستهدف تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة للمحافظة عليه بالعمل التطوعي.
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