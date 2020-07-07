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اتفاقية تعاون مشتركة للتوعية البيئية

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رعى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، أمس، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يمثلها مدير الفرع م. عبدالعزيز اليوسف، وجمعية حماية البيئة، يمثلها رئيس المجلس نايف الفلاح، بهدف تعزيز التعاون المشترك.

وبارك سموه للجميع هذه الاتفاقية، التي تستهدف تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة للمحافظة عليه بالعمل التطوعي.

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