شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير حاويات النظافة في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

تكثف بلدية محافظة بقيق، أعمال الإصحاح البيئي، عبر تعقيم وتطهير وغسيل حاويات النظافة، واستبدال التالف منها، للتصدي ومنع انتشار فيروس « كورونا »، المستجد والقضاء على الحشرات، والحد من تكاثرها. وترفع البلدية وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم وتطهير حاويات النظافة في بقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.