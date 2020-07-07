شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد القوائم المالية وترشيح مجلس «أصدقاء البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

عرضت المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء البيئة، الهنوف العامر، برامج وإنجازات جمعية أصدقاء البيئة لعام 2019م، وبرامج عام 2020م، التي حدثت خلال جائحة « كورونا »، وذلك في الاجتماع السنوي للجمعية، يوم أمس الأول.

وقالت الهنوف العامر لـ«اليوم» إن هناك برامج يتم العمل عليها في الربع الثالث والرابع لعام 2020م، تم عرضها في اجتماع الجمعية.

وبعد ذلك، أطلعت العامر، أعضاء الجمعية، على اعتماد المحاسب القانوني للقوائم المالية، للثلاث سنوات الماضية.

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وأوضحت أن عام 2016م، هو أول عام لتأسيس الجمعية بالمنطقة الشرقية، وأن الجمعية تستهدف رفع المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة بكافة عناصرها، سعيًا لتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة الشرقية، من خلال الشراكات المختلفة مع مختلف الجهات المعنية بحماية البيئة.

وأضافت إن رؤية الجمعية هي الحفاظ على سلامة البيئة، للحفاظ على الأجيال القادمة، مؤكدة أن رسالة الجمعية هي دمج الاعتبارات البيئية في القطاع الصناعي والاجتماعي، واعتبار كافة شرائح المجتمع كشريك أساسي في العمل لدعم الوصول للاستدامة البيئية.

وعرضت العامر خلال الاجتماع مسودة القوائم المالية لعام 2019م، ليعتمدها المحاسب القانوني، وبعد ذلك تم خلال الاجتماع تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق من تصويت أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وتم بعد ذلك ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد لترؤسه الأربع السنوات المقبلة.