اخبار السعوديه

نائب أمير الشرقية: القيادة قدمت الكثير لدعم وتطوير القطاع غير الربحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة قدمت الكثير لدعم وتطوير القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

‏ شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على الدور المناط بالقطاع غير الربحي لتنمية الإنسان، وبناء القدرات والطاقات، وتحفيز المبادرات المجتمعية التي تعنى بمختلف الفئات، مبينًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- قدمت الكثير لدعم وتطوير القطاع، مبيناً ضرورة العمل على أسس راسخة، من أجل تنمية وتطوير المستفيدين، والحرص على استدامة البرامج والمبادرات، وتفعيل الجانب التطوعي.

تميز وريادة

وأشاد سموه، خلال لقائه أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بجهود الجمعية وحصولها على جائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020م، مثمناً جهود فريق العمل، الذي ساهم في تحقيق هذه الجائزة، داعياً لمواصلة الجهود واستمراريتها لتحقيق التميز والريادة في خدمة المستفيدين.

دعم متواصل

من ناحيته، عبر أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر للجمعية، مبيناً أن الجمعية بحمد الله قدمت 617 قرضاً للأسرة المنتجة خلال جائحة المستجد، عبر صندوق أجدى التنموي، واعتمدت وحدتها للتطوع بالجمعية «وحدة عاملة» ضمن المعيار الوطني للتطوع بالمملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: القيادة قدمت الكثير لدعم وتطوير القطاع غير الربحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا