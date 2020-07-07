شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة قدمت الكثير لدعم وتطوير القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل
تميز وريادة
وأشاد سموه، خلال لقائه أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بجهود الجمعية وحصولها على جائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020م، مثمناً جهود فريق العمل، الذي ساهم في تحقيق هذه الجائزة، داعياً لمواصلة الجهود واستمراريتها لتحقيق التميز والريادة في خدمة المستفيدين.
دعم متواصل
من ناحيته، عبر أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر للجمعية، مبيناً أن الجمعية بحمد الله قدمت 617 قرضاً للأسرة المنتجة خلال جائحة كورونا المستجد، عبر صندوق أجدى التنموي، واعتمدت وحدتها للتطوع بالجمعية «وحدة عاملة» ضمن المعيار الوطني للتطوع بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: القيادة قدمت الكثير لدعم وتطوير القطاع غير الربحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.