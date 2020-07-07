شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 33 ألف طلب بمنصة «قضاياي» إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وتيسر الخدمة لأطراف الدعاوى الحصول على بياناتهم القضائية وتفاصيلها دون الحاجة لمراجعة المحكمة، ومن أهمها إتاحة البحث عن الدعاوى بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعاوى، إضافة إلى إظهار بيانات الدعاوى المفصول فيها.
وتجسد المؤشرات التي تقدمها منصة معين الإلكترونية سعي ديوان المظالم من تطوير لأعمال محاكمه وقياس مخرجاتها القضائية، ومعرفة نسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وفق أهداف الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.
وتتيح خدمة «قضاياي» لأطراف الدعوى أو الممثل فيها عرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة به وتفاصيلها إلكترونيا، وهي من سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة معين الإلكترونية، تيسيرا على المستفيدين في متابعة الإجراءات القضائية بشكل إلكتروني متكامل.
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