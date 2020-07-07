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«من الفكرة للتسويق» بجامعة الملك خالد

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تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي دورة تدريبية، بعنوان «البحث العلمي من الفكرة إلى التسويق» لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والأساتذة، والباحثين، وذلك ضمن مشروع «مبادرون».

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة د. حامد القرني، أن الدورة تهدف إلى فهم الابتكار والإبداع في العالم الحقيقي، وتوفير مسار واضح من المفهوم إلى التسويق في الابتكار والبحث، وشرح الموارد المتاحة لحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى دعم مهارات الاتصال الفعال في رحلة الابتكار.

وأضاف إن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها العمادة، وتهدف إلى تطوير المستوى العلمي والبحثي والمهني لدى الباحثين والباحثات.

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