شكرا لقرائتكم خبر عن توفير كسوة العيد لـ 85 ألف يتيم في 8 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.
ومن جهة أخرى وقع المركز، أمس، اتفاقية مشتركة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، لتنفيذ مشروع «فرحتهم أمل - كسوة العيد للأيتام - اليمن 2020م، خلال عيد الأضحى المبارك».
وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي، أنه سيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض، توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك لـ 84,750 مستفيدًا من الأيتام في محافظات عدن وحضرموت ولحج والحديدة والمهرة ومأرب وشبوه وأبين، مبينًا أن المشروع يعد امتدادًا للكثير من المشروعات الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن الشقيق، وضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز لتوفير الاحتياجات الرئيسية للأطفال في اليمن كافة والعناية بهم وتحسين ظروف معيشتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر توفير كسوة العيد لـ 85 ألف يتيم في 8 محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.