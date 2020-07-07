شكرا لقرائتكم خبر عن توفير كسوة العيد لـ 85 ألف يتيم في 8 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية، تزن 14 طنا و800 كيلو جرام في قرى شوعب وعمدهن ولسكة بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1200 شخص.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.

ومن جهة أخرى وقع المركز، أمس، اتفاقية مشتركة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، لتنفيذ مشروع «فرحتهم أمل - كسوة العيد للأيتام - اليمن 2020م، خلال عيد الأضحى المبارك».

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي، أنه سيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض، توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك لـ 84,750 مستفيدًا من الأيتام في محافظات عدن وحضرموت ولحج والحديدة والمهرة ومأرب وشبوه وأبين، مبينًا أن المشروع يعد امتدادًا للكثير من المشروعات الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن الشقيق، وضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز لتوفير الاحتياجات الرئيسية للأطفال في اليمن كافة والعناية بهم وتحسين ظروف معيشتهم.