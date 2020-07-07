شكرا لقرائتكم خبر عن «أمننا مسؤوليتنا».. مبادرة نسائية والان نبدء بالتفاصيل
وألقت نداء الذياب أمس محاضرة بعنوان: «العلاقة بين الأمن والإيمان»، فيما تلقي اليوم مزنة بنت صالح الحضيف محاضرة بعنوان: «التوحيد وأثره في تحقيق الأمن»، ويوم غدٍ تلقي د. مريم باقازي محاضرة في «أساليب الجماعات الحزبية في ضياع الأمن».
وتستهدف المحاضرات، التي تبث مباشرة على حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية الساعة الثامنة مساء، أكثر من 20 ألف مستفيدة، وتتطرق إلى عدد من الموضوعات في مجالات تعزيز الأمن الفكري، والتصدي للجماعات المتطرفة، والمحافظة على اللحمة الوطنية، وبناء الأسرة المسلمة فكريا.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمننا مسؤوليتنا».. مبادرة نسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.