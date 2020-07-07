شكرا لقرائتكم خبر عن «أمننا مسؤوليتنا».. مبادرة نسائية والان نبدء بالتفاصيل

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، تنظيم المحاضرات النسائية المتخصصة في مجال الأمن الفكري ضمن مبادرة «أمننا مسؤوليتنا».

وألقت نداء الذياب أمس محاضرة بعنوان: «العلاقة بين الأمن والإيمان»، فيما تلقي اليوم مزنة بنت صالح الحضيف محاضرة بعنوان: «التوحيد وأثره في تحقيق الأمن»، ويوم غدٍ تلقي د. مريم باقازي محاضرة في «أساليب الجماعات الحزبية في ضياع الأمن».

وتستهدف المحاضرات، التي تبث مباشرة على حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية الساعة الثامنة مساء، أكثر من 20 ألف مستفيدة، وتتطرق إلى عدد من الموضوعات في مجالات تعزيز الأمن الفكري، والتصدي للجماعات المتطرفة، والمحافظة على اللحمة الوطنية، وبناء الأسرة المسلمة فكريا.