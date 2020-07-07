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«مسام» يطهر الأراضي اليمنية من 1092 لغما حوثيا

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» من انتزاع 1092 لغما منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و298 لغما مضادة للدبابات، و774 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2020.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 172.823 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

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