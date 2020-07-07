شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات ميدانية لفك اختناقات شوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت بلدية القطيف وإدارة المرور بالمحافظة، مشروع فك الاختناقات المرورية، خلال اجتماع عقد أول أمس، بإدارة الدراسات والتصاميم بمقر البلدية، بحضور كل من رئيس البلدية م. محمد الحسيني، ومدير المرور العقيد عبدالله المطيري.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة، أن الاجتماع ركز على بحث مشروع فك الاختناقات بالمحافظة، واستعرض خطة البلدية لتطوير التقاطعات والحركة المرورية، موضحا أن الخطة المقترحة تتضمن تغيير اتجاهات مسارات عدد من الشوارع.

وأشار إلى أن المشروع يضع في اعتباره الازدحامات الشديدة خلال فترة الصباح والمساء، مؤكدا أن البلدية تعمل جاهدة على إيجاد الحلول العملية للقضاء على الازدحام في الطرقات في أوقات الذروة، مشيرا إلى أن الخطة المقترحة وضعت وفقا للدراسات الميدانية التي قامت بها البلدية خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المشروع تشارك فيه بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها إدارة مرور المحافظة، وأن الاجتماع كان يستهدف التشارك في الآراء ومحاولة وضع خطة مناسبة؛ للخروج بتصورات عملية، مؤكدا أن الجهود مستمرة لتحسين الحركة المرورية في جميع التقاطعات ورفع كفاءة الطرق والسلامة المرورية.