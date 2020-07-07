شكرا لقرائتكم خبر عن «معا لكورنيش جميل» بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة الخفجي حملة «معا لكورنيش جميل»، بمشاركة المجلس البلدي، مستهدفة المحافظة على نظافة الواجهة البحرية. وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحميداني، أن الحملة تأتي ضمن معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وشارك فيها أكثر من 52 شخصا، وتوزيع 50 حاوية نفايات بلاستيكية على امتداد الواجهة البحرية، واستهلاك ما يقارب 3000 كيس نفايات سعة 50 جالونا. مؤكدا الحرص على نظافة المحافظة ورفع النفايات بشتى أنواعها.

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