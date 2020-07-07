صندوق التنمية الزراعي .. جهود مستمرة لتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

يواصل ‫صندوق التنمية الزراعية جهوده في دعم التنمية الزراعية واستدامتها، والمساهمة في تحقيق ‫الأمن الغذائي بالمملكة عن طريق القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والمستثمرين، مع مراعاة الحفاظ على المياه، وترشيد استخدامها والمحافظة على البيئة.

ووفقًا لبيانات رسمية اطلعت عليها “متابعات الخليج 365“، قدم الصندوق خلال عام 2019م قروضًا بقيمة بلغت نحو 1751 مليون ريال، وكان إجمالي المنصرف الفعلي من القروض المعتمدة لنفس العام 1380 مليون ريال، وقد ساهمت هذه القروض في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، مما ساعد على زيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.

وتنقسم القروض الزراعية حسب المجالات المستهدفة إلى قروض قصيرة الأجل وهي قروض تمنح لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي (التكاليف التشغيلية) وتمنح هذه القروض لتأمين مستلزمات الإنتاج الموسمية مثل البذور، الأسمدة، المبيدات الكيميائية لمقاومة الحشائش والآفات الزراعية، وقد بلغت القروض القصيرة لهذا العام إلى 115 مليون ريال استفاد منها 1886 مزارعًا.

وقروض متوسطة منح هذه القروض لتلبية مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل المعدات والآلات الزراعية، شبكات الري الحديثة، قوارب ومعدات الصيد، معدات تربية النحل، العيادات البيطرية) وقد بلغت القروض المتوسطة المعتمدة لهذا العام 335 قرضًا بلغ إجمالي قيمتها 72 مليون ريال.

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قروض المشروعات الزراعية:

وتأتي قروض المشاريع الزراعية المتخصصة في المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض المتعمدة خلال العام المالي 2019م (1440/ 1441هـ) حيث بلغت حوالي (1564) مليون ريال، وقد قدمت هذه القروض بهدف إقامة مشاريع جديدة، أو توسعة مشاريع قائمة، وإعادة تأهيل لمشاريع متعثرة، كما قام الصندوق خلال العام المالي 2017م باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم للمستثمرين، وذلك من خلال الشراكة مع البنوك التجارية.

إعانات:

كما يقدم الصندوق إعانات لتشمل المعدات والتجهيزات المنفذة على أرض المنشأة الزراعية التي لها علاقة بالعمليات الزراعية والإنتاجية والتسويقية المباشرة، وتشمل هذه الإعانة الجمعيات الزراعية، والصناعات التي تعمل على توطين صناعة المعدات والتجهيزات التي ُتستخدم في المشروعات والأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان، ولا تشمل الإعانة حفر الآبار، أو مضخاتها والمباني السكنية أو الإدارية ما عدا الناقلات المبردة المستخدمة في العمليات التسويقية المباشرة لنقل الإنتاج إلى السوق.

وقد بلغت إعانة السداد المستحقة والتي تم احتسابها خلال العام المالي 2019م حوالي 65 مليون ريال.

وتمنح تلك الإعانة بواقع 25% من قيمة القرض للمجالات المشمولة بالإعانة كما يشترط الالتزام بسداد أقساط القرض في موعده المتفق عليه، وقد قام الصندوق بالعديد من الإجراءات لتسهيل عملية السداد على المواطنين عن طريق السداد إلكترونيًّا عبر جميع القنوات المصرفية، كذلك استخدام وسائل الاتصال بإرسال إشعارات تذكيرية للسداد، وكذلك دعم أقسام التحصيل في فروع ومكاتب الصندوق بالأعداد الكافية من المحصلين.

ويحرص الصندوق على تذليل الصعاب على من يواجه صعوبات في السداد من قبل المزارعين أو المستثمرين من خلال إعادة جدولة القروض المترتبة عليهم، وعليه فقد بلغت عدد العقود المعاد هيكلتها خلال العام المالي 2019م إلى 2079 عقدًا.

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