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أثبتت الفحوص الطبية سلامته .. "كويلار" يشارك الهلال في التدريبات

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محمد بن مسعود - الدمام - تقدم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، تدريبات فريقه بعد أن أثبتت الفحوص الطبية، سلامته من فيروس ""، إذ كان قد وصل إلى الرياض، أمس الأول، قبل أن يلتحق بمعسكر الفريق.
من جانب آخر أدى لاعبو الفريق مرانهم المسائي في ثاني أيام معسكرهم الإعدادي الذي يحتضنه مقر النادي، حيث طبق الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق تدريبات التمرير والضغط على حامل الكرة، قبل أن يفرض مناورة فنية على ربع مساحة الملعب.
ويبدأ الهلال تجاربه الودية خلال معسكره الحالي، بمواجهة التعاون، الاثنين المقبل.

أثبتت الفحوص الطبية سلامته ..

أثبتت الفحوص الطبية سلامته .. "كويلار" يشارك الهلال في التدريبات

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-07

تقدم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، تدريبات فريقه بعد أن أثبتت الفحوص الطبية، سلامته من فيروس "كورونا"، إذ كان قد وصل إلى الرياض، أمس الأول، قبل أن يلتحق بمعسكر الفريق.
من جانب آخر أدى لاعبو الفريق مرانهم المسائي في ثاني أيام معسكرهم الإعدادي الذي يحتضنه مقر النادي، حيث طبق الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق تدريبات التمرير والضغط على حامل الكرة، قبل أن يفرض مناورة فنية على ربع مساحة الملعب.
ويبدأ الهلال تجاربه الودية خلال معسكره الحالي، بمواجهة التعاون، الاثنين المقبل.

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07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441

12:22 AM

تقدم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، تدريبات فريقه بعد أن أثبتت الفحوص الطبية، سلامته من فيروس "كورونا"، إذ كان قد وصل إلى الرياض، أمس الأول، قبل أن يلتحق بمعسكر الفريق.
من جانب آخر أدى لاعبو الفريق مرانهم المسائي في ثاني أيام معسكرهم الإعدادي الذي يحتضنه مقر النادي، حيث طبق الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق تدريبات التمرير والضغط على حامل الكرة، قبل أن يفرض مناورة فنية على ربع مساحة الملعب.
ويبدأ الهلال تجاربه الودية خلال معسكره الحالي، بمواجهة التعاون، الاثنين المقبل.

، أثبتت الفحوص الطبية سلامته .. "كويلار" يشارك الهلال في التدريبات ،
المصدر : الخليج 365

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