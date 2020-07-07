شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. السعودية تتخلى عن ترمب وتتخذ قبل قليل قرار خطير لإزاحته من السلطة بمشاركة دولة عظمى.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٧ صباحاً (أخبار الخليج 365/خاص)

صدمت المملكة العربية السعودية، حليفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتصريحات قوية لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حول مستقبل علاقة المملكة بالصين.

وتعتبر الصين من ألد أعداء ترمب، والذي يتهمها من وقت لآخر، بأنها تسعى بكل ما في وسعها كي يخسر إعادة انتخابه لدورة رئاسية جديدة في عام 2020.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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واليوم، وعد وزير الخارجية السعودي في الاجتماع الوزاري العربي الصيني، بأن يكون خطوة إضافية لتدعيم التعاون العربي الصيني في مجالاته المختلفة.

وقال: "إننا سنسعى قريبًا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستستضيفها المملكة العربية السعودية".

وتابع "كما ننظر بكل تقدير لأفكار الرئيس تشي جين بينج المدركة للمصير المشترك للبشرية، وللمبادرات الطموحة للحزام والطريق، التي من شأنها تحقيق مستويات عليا من التعاون والتنمية والمصالح المشتركة".

كما أوضح أن السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تجمعهما علاقات صداقة متنامية تتطور في المجالات كافة، وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة.

ورأى مراقبون بأن هذا التوجه السعودي الجديد، مع ألد أعداء الرئيس الأمريكي ترمب، بمثابة ضوء أخضر لانتهاء الدعم السعودي المقدم للأخير في حملة ترشحه الأخيرة.



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