شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "القاسم" مذيع الجزيرة يفجر مفاجأة مدوية عن زوجة حاكم عربي: تشتمه بأبشع الألفاظ.. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٧ صباحاً (أخبار الخليج 365)

فجر الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، مفاجأة مدوية عن موقف زوجة حاكم عربي منه، مشيرًا إلى أنها أصبحت توجه له الشتائم.

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ولفت "القاسم" إلى انقلاب الإعلام الروسي على رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا مستائين من النظام وأصبح الإعلام الروسي سيفًا مسلطًا على نظام "الأسد".

وأوضح مذيع الجزيرة، أن المؤيدين للنظام أصبحوا يشتمون بشار كما أصبحت زوجته تفعل نفس الأمر بل وأكثر من المعارضين معه.

وكتب "الفيصل" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" للعلم فقط... كل كلمة تكتبها وسائل الإعلام الروسية ضد النظام السوري تنزل على الأسد وعصابته كالسلاح الكيماوي".

وأضاف :"الروس فعلاً مستاؤون من النظام جداً وليس مجرد إشاعات..وصار الإعلام الروسي حقيقة سيفاً مسلطاً على نظام الأسد في وقت صار المؤيدون يشتمون بشار وزوجته أكثر من المعارضين بمرات".



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